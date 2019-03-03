انت الان تتابع نائب: نجاح حملة ترشيد المياه يحتاج تحسين أساليب الري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المياه - صورة أرشيفية

ـشاد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالحملة القومية لترشيد استهلاكات المياه في كافة القطاعات المستخدمة لها، والتي تهدف إلى توعية فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات، وإلقاء المخلفات والقمامة وتعظيم الاستفادة منها، ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض في التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدي عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة في مصر يستهلك حوالي 80% من الموارد المائية.

وذكر قلدس، في تصريحات له، اليوم الأحد، أنه أصبحت هناك ضرورة حتمية لتطوير نظم الري في الأراضي القديمة والدلتا، وتنفيذ تكنولوجيات جديدة في الري وتدريب المهندسين الزراعيين على هذه الأساليب.وأكد على ضرورة نشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها بالمنشات