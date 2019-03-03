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انت الان تتابع العناني: نصف مليار جنيه لتطوير آثار الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالآثار بمحافظة الإسكندرية، معلنا تخصيص ما يقرب من نصف مليار جنيه لتطوير الآثار والمناطق الأثرية، فضلاً عن المنح التي تتلقاها الوزارة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يشاهد مقابر كوم الشقافة الأثرية دون مياه منذ عام 1900، موضحًا أنه تم إنشاء 6 آبار عميقة بعمق 42 مترا للتخلص من المياه الجوفية، واستخدام مبنى مولدات جديدة، والمشروع بدأ منذ نوفمبر 2017 لافتا إلى أن المشروع تم بمنحة من وكالة التنمية الأمريكية تبلغ 5،7 مليون دولار، موجها شكره للحكومة الأمريكية.
وأضاف الوزير، خلال جولة تفقدية بالإسكندرية اليوم، أن هناك مشروعا مماثلا في مدينة كوم إمبو بأسوان لتجفيف المياه الجوفية بتكلفة 9 ملايين دولار، سيتم افتتاحه في 25 مارس الجاري. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ترميم مقبرتي منطقة «الورديان» تعودان للقرن العشرين تم تفكيكهما عام 2009، وبدأ العمل
وأضاف الوزير، خلال جولة تفقدية بالإسكندرية اليوم، أن هناك مشروعا مماثلا في مدينة كوم إمبو بأسوان لتجفيف المياه الجوفية بتكلفة 9 ملايين دولار، سيتم افتتاحه في 25 مارس الجاري.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ترميم مقبرتي منطقة «الورديان» تعودان للقرن العشرين تم تفكيكهما عام 2009، وبدأ العمل عليهما العام الماضى وسيتم افتتاحها اليوم.
وتابع: "سنفتتح هذا العام المعبد اليهودى بتكلفة 67 مليون جنيه"، مؤكدًا أن المتحف اليونانى الرومانى سيتم افتتاحه عام 2020 بتكلفة 325 مليون جنيه.
وأكد أن منطقة «أبو مينا» بالإسكندرية مهددة منذ 18 سنة بالغرق بسبب المياه الجوفية، وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية، وتم التعاقد على طلمبات جديدة بـ15 مليون جنيه، تصل خلال 4 أشهر وإنشاء آبار جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه.
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