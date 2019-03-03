انت الان تتابع 10 أيام مهلة وزيرة البيئة لمصنع كيما بسبب الانبعاثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولة تفقدية في محافظة أسوان اليوم الأحد، منح مهلة 10 أيام لإدارة مصنع كيما أسوان، لإنهاء الملاحظات التى تم رصدها من قبل لجنة البيئة التي زارت المصنع القديم بشكل مفاجئ الفترة الماضية، لتوافقها مع الاشتراطات البيئية. وقال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة المصنع، إنه اطلع على كل هذه الملاحظات وتم الرد عليها وسيتم تلافيها، مشيرًا إلى أنه تم رصد 16 مليون جنيه لإنهاء مشكلات غبار السيليكون المتصاعد من المصنع القديم.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تتكبد دفع أضعاف هذه المبالغ المالية والتى أعلن المصنع توفيرها لعلاج المتضررين من انبعاثات المصنع. كما تفقدت المحطة الوسطية لجمع نفايات القمامة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، وأعطت وزيرة البيئة، أيضًا مهلة أسبوعا لإنهاء تراكمات القمامة المختلطة بالرمال فى المنطقة على مساحة 300