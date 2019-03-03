10 أيام مهلة وزيرة البيئة لمصنع كيما بسبب الانبعاثات

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قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولة تفقدية في محافظة أسوان اليوم الأحد، منح مهلة 10 أيام لإدارة مصنع كيما أسوان، لإنهاء الملاحظات التى تم رصدها من قبل لجنة البيئة التي زارت المصنع القديم بشكل مفاجئ الفترة الماضية، لتوافقها مع الاشتراطات البيئية. وقال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة المصنع، إنه اطلع على كل هذه الملاحظات وتم الرد عليها وسيتم تلافيها، مشيرًا إلى أنه تم رصد 16 مليون جنيه لإنهاء مشكلات غبار السيليكون المتصاعد من المصنع القديم.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتكبد دفع أضعاف هذه المبالغ المالية والتى أعلن المصنع توفيرها لعلاج المتضررين من انبعاثات المصنع. كما تفقدت المحطة الوسطية لجمع نفايات القمامة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، وأعطت وزيرة البيئة، أيضًا مهلة أسبوعا لإنهاء تراكمات القمامة المختلطة بالرمال فى المنطقة على مساحة 300
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتكبد دفع أضعاف هذه المبالغ المالية والتى أعلن المصنع توفيرها لعلاج المتضررين من انبعاثات المصنع.
كما تفقدت المحطة الوسطية لجمع نفايات القمامة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، وأعطت وزيرة البيئة، أيضًا مهلة أسبوعا لإنهاء تراكمات القمامة المختلطة بالرمال فى المنطقة على مساحة 300 متر، نظرا لصعوبة نقلها إلى المدفن الرئيسى للقمامة بمدينة أسوان بمنطقة العلاقى، وهو ما ستقوم به إحدى الشركات الخاصة التى سيتم اختيارها وفقا لمزاد علني سيقام غدا بمدينة أسوان.
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