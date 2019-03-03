شكرا لقرائتكم خبر عن مجانًا.. تقديم الخدمة الصحية لـ 118 ألف مواطن خلال 102 قافلة طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 118الف و690 مواطن، من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها بـ26 محافظه على مستوى الجمهورية، خلال فبراير الماضى.

يأتي تنفيذ القوافل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والحدودية المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 885 عيادة في كافة التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 14 ألف و806 تحاليل دم وطفيليات، و285 اشعة وموجات صوتية، وعقد 31 ألف و١٤٤ندوة تثقيفية، حرصا على نشر الوعى الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل ١٧١٦ حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج لهم من المجالس الطبية للعلاج على نفقه الدولة.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، أنه الوزارة أطلقت 30 قافلة طبية خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الحالي، في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي محافظات الجيزة، وجنوب سيناء، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والقاهرة، والدقهلية، بورسعيد، والوادي الجديد، والبحيرة، وأسيوط، وأسوان، ومطروح، والإسكندرية، ودمياط، والمنوفية، والإسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والأقصر.

وأضافت أنه تم تنفيذ أولى هذه القوافل يومي 1و2 مارس في مناطق وادى مكتب ووادى الندية مركز ابورديس بمحافظة جنوب سيناء، والرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة، كما تم تنفيذ 3 قوافل طبية أخرى بمناطق الصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومنشأة دكم مركز سنورس محافظة الفيوم، ودقلت بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك في يومي 2 و3 مارس.

وأشارت «الصادق» إلى أنه تم اطلاق قافلتين طبيتين يومي 3 و4 مارس في منطقتي الحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف، ومركز شباب الاندلس مركز المرج محافظة القاهرة، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية في مركز المنزلة محافظة الدقهلية، والخمس كباري مركز جنوب بورسعيد، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وبيصار مركز النوبارية محافظة البحيرة، وذلك في يومي 4 و5 الشهر الحالي.

ونوهت «الصادق» الى أنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 5 و6 مارس في مناطق كومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، ورفاعة الطهطاوى مركز ابنوب محافظة اسيوط، وواديي المروة والتحرير مركز كاترين محافظو جنوب سيناء، وعمرو بن العاص مركز ادفوغرب محافظة اسوان، كما سيتم اطلاق 7 قوافل طبية في مناطق كوم ابوخلاء مركز ناصر محافظة بني سويف، والبنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح، والخرطوم مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وبنجر5 مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، والابراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وكفر حجازى مركز الشهداء محافظة المنوفية، ووحدة المحسمة القديمة مركز القصاصين محافظة الاسماعيلية، وذلك يومي 6 و7 من الشهر الحالي.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 7 و8 مارس في منطقة كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وقافلة طبية أخرى في منطقة المناجم مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة يومي 8 و9 مارس، وأخيرا سيتم إطلاق 6 قوافل طبية اخرى يومي 9 و10 مارس في مناطق البرادعة مركز القناطر محافظة القليوبية، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة محافظة سوهاج، وابيس10 مركز وسط محافظة الاسكندرية، حاجز الرزيقات بحري مركز ارمنت محافظة الأقصر، والشهابية مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وشكشوك مركز ابشواى محافظة الفيوم.