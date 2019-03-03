شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: القيادة المصرية تقتحم المشاكل بجرأة وستكون جديرة باحترام الأجيال المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إننا في مصر نمر بمرحلة جديدة وجريئة تقتحم فيها القيادة المصرية جبال المشاكل بجرأة وقوة وعلم وستكون مصر جديرة باحترام وتقدير الأجيال المقبلة، لأن صناعة المستقبل تبدأ من اليوم، ولكي نصل إلى ما نصبوا إليه فإن نشر ثقافة الجودة هدف رئيسي لعملنا جميعًا، لأن جودة التعليم تنعكس على جودة الإنتاج والابتكار والعمل والحياة ككل.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة أسيوط لتكريم المدارس التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي 2017 – 2018 وتكريم مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وصلاح فتحي، مدير مدرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور قيادات المحافظة والسادة نواب الشعب ونواب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشارت «عيد» إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 هو عام التعليم، موضحة أن من هذا التوجه والإرادة السياسية ننطلق منها إلى عمل لا ينقطع للارتقاء بالتعليم بكل مراحله، وكلمة البدء في هذا الفكر تبدأ من جودة التعليم والارتقاء بكل المعايير التي تحقق أهداف الدولة المصرية في أن تكون مخرجات التعليم ملبية لاحتياجات التخطيط وسوق العمل اعتمادا على كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا علميا ووطنيا كبيرًا.

وأضافت «عيد» بأن تكريم عددا من مديري إدارات التعليم والمدارس في محافظة أسيوط فإننا في الحقيقة نرسي قواعد وتقاليد راسخة تُعلى من قدر العلم وأهله وتعتبر التعليم قاطرة النمو الحقيقية التي تفتح كل أبواب الأمل لمصر التي نتمناها ونحلم بها، ومحافظة أسيوط لها السبق والريادة في قصة التعليم بمصر وكانت ولاتزال قاعدة متميزة للتعليم ونهر لم يتوقف عن العطاء وتقديم نخبة من العلماء والأدباء والمفكرين والقادة لمصر، ومن حسن الطالع أننا اليوم الرابع من مارس 2019 موجودون في محافظة أسيوط التي افتتحت بها أول مدرسة يوم 4 مارس 1856 وفي أسيوط ولدت رابع جامعة في مصر عام 1952.

وأوضحت «عيد» بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية نيل ثقة واعتراف العديد من المؤسسات والهيئات الدولية في أمريكا وأوروبا للاعتراف بخريجي منظومة التعليم المصري، وتواكب الهيئة ريادة مصر الأفريقية بدور بارز لها في التعاون مع مختلف هيئات الجودة بدول القارة الافريقية.