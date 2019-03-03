شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء اختبارات التعاقدات المؤقتة للمعلمين الاثنين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الاثنين اختبارات القبول للمتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين والبالغ عددهم ما يقرب من 71ألف و227 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط من إجمالي 430 ألف متقدم.

وتستقبل 51 قاعة اختبار على مستوى الجمهورية المتقدمين لأداء الاختبارات الإلكترونية والتي تستمر لمدة 10 أيام، حيث يجيب المتقدم إلكترونيا على 40 سؤالا للاختيار من متعدد خلال 30 دقيقة، وتعقد الاختبارات على 15 فترة يتخللها 15 دقيقة للراحة.

وتم تصميم بنوك أسئلة من خلال المركز القومي للامتحان ووصلت إلى 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، حيث تم التعاون مع المراكز الثقافي البريطاني والفرنسي والألماني بالنسبة لمعلمي اللغات.

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المتقدمين الحضور ببطاقة الرقم القومي لأداء الاختبارات وسيتم اعلانه بالنتيجة خلال 48 ساعة بعد الاستعلام الأمني عنه.

من جانبه أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين تأجيل اختبار 2000 شخص من المقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين لم يسجلوا بريدهم الإلكتروني، وسيتم تأجيل اختباراتهم لآخر امتحانات المعلمين المتقدمين حتى يتم استيفاء البيانات المطلوبة وهي البريد الإلكتروني.

وأضاف «عمر» في تصريحات صحفية أن الامتحان لا يحتاج إلى أي امكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات، ويمنع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شيء وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة.

وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل حيث أن هناك معايير معينة للامتحان وأن درجة اجتياز الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين من 50%، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتعيين المتقدمين عقب اجتياز الاختبارات بعد انتهاء كافة الإجراءات منها الفحص الأمن ولن يتم تعيين أحد ولديه مشكلة أمنية.