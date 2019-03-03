شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مشرف تحويلة قطار «محطة مصر» 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حبست نيابة شمال القاهرة الكلية مشرف التحويلة في حادث قطار محطة مصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه بمعرفة رجال الأمن، للتحقيق معه فى الحادث الذى انتهى باستشهاد 22 شخصا وإصابة 41.

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حبس كل من سائق الجرار رقم ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة ، وسائق الجرار رقم ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار، و العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر أن الجرار المتسبب في الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، دون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، ما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع الحريق الذى أدى إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة 41 آخرين فى نفس الواقعة.