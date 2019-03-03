شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن ضعف وانقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات، ابتداءً من غد الاثنين 2019/3/4 الساعة 9 مساءً، وحتى الساعة 4 فجرا، وذلك لأعمال غسيل دوري لشبكات المياه.

وأهابت الشركة، في بيان اليوم الأحد، بالمواطنين والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي، أو رقم الفرع «01208141666».