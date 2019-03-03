شكرا لقرائتكم خبر عن زواج أشهر قزم يعمل في السياحة بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل محمود زيزو، أشهر قزم بالأقصر، الذى يعمل في مجال السياحة، بعقد قرانه وزفافه على عروسه في حفل كبير حرص المئات على مشاركته فرحته وحضوره والتقاط الصور التذكارية معهما ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم التهاني لابن الأقصر، ومشاركة العروسين فرحتهم.

العروسان المصابان بالتقزم استطاعا أن يجذبا أنظار أهل الأقصر إليهما ويتخطيان حاجز الخوف من نظرة المجتمع لهما وسارا قصة حب تحركت عنها الأقصر، ونتج عنها مشاركة الأعداد الكبيرة في زفافهما لعش الزوجية.

وأعرب زيزو عن سعادته بهذه الحفاوة والترحاب من أهالى منطقته وأهالى الاقصر، والذين حرصوا على التواجد في فرحه ومشاركته فرحته، مؤكدا أن ما حدث معه دليل قوى على محبة الناس، مثمناً مساندة الأهالى ومشاركته فرحته وخروج ليلة عرسه بهذه الصورة الجميلة والتى نقلها الأصدقاء والمحبون عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولم اكن أتوقع كل هذا الحب من أهل الأقصر والمباركات التي زادت عن حد التوقعات.

زواج أشهر قزم بالأقصر