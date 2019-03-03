شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 170 ألف مواطن أجروا المسح الطبي لـ«فيروس سي» والأمراض غير السارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الوحدات والمكاتب الصحية والعيادات المتنقلة ونقاط الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة أقبال كثيف من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأبناء الوطن.

وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، فعاليات المبادرة من داخل الوحدة الصحية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية للوقوف على نسب أقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية إجراء المسح الطبي.

حيث أعلن «راشد»، عن أن إجمالي المترددين من أبناء المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية تخطى الـ 170 ألف مواطنا في ثاني أيام المبادرة وذلك من خلال 1730 فرقة منتشرة بأنحاء المحافظة للكشف على المواطنين واحالة الحالات التي بحاجة إلى العلاج لمراكز الإحالة التابعين لها.

وأكد المحافظ أن كافة المواقع مجهزة لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة 100«مليون صحة» تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية ومتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد.

أوضح محافظ الجيزة، أنه تم توجيه الفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على أخر مواطن متواجد بالموقع كما تم توجيه الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف اعمال الدعاية لتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة.

رافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة بمدينة الحوامدية اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

من جهتها قالت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن الحملة تستهدف توقيع الكشف على 5،3 مليون مواطن من محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه توجد 53 عيادة متنقلة بمختلف انحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشؤون الصحية ويقوم على عمل المبادرة 5769 عضو بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين.

جولة محافظ الجيزة داخل الوحدة الصحية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية