شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتل المركز الثاني عالميا بتطبيق معايير السلامة برحلات البالون الطائر (الصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت الأقصر المركز الثاني عالمياً وفق الرحلات اليومية إلى يقوم بها السياح وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بمطار البالون، وأتباع تعليمات سلطات الطيران المدني للحفاظ على سلامة وأمن السائحين، خلال الأسابيع الماضية في الموسم السياحي الحالي، والتي يستمع فيها السياح بمقاصد والمناطق الأثرية ونهر النيل والاثار العملاقة الشامخة في البرين الشرقي والغربي.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية، إن احتلال الأقصر المرتبة الثانية في رحلات البالون الذائع يرجع لعدة عوامل لعل أبرزها تعدد الرحلات اليومية والتي تخطت حاجز الـ 30 رحلة والإقبال المتزايد الذي تخطى نسبة 60% من أعداد السائحين لزيارة مقاصدها السياحية ومقابر الملوك والامراء والنبلاء بالبر الغربي ومشاهدة النيل وسط الطبيعة الخلابة. كذلك معبدي الاقصر والكرنك.

وأضاف أن سلطات الطيران الأدنى تدقق بشدة على تطبيق معايير السلامة، مؤكداً أن خلال مرافقة الوفود السياحية لعمل مغامرة بالمنطاد في مطار البالون بالبر الغربي، يتم التفتيش على أعداد الركاب وأوراق ترخيص البالون ومراجعة إجراءات الطيار لعمليات تسخين الهواء بشكل تدريجي للطيران والارتفاع للتحليق لمسافة لا تزيد على 500 متر، والذي تتحكم خبرة مهارة الطيار في التحليق بشكل يستمتع فيه السائحين باختيار طبقات الهواء المختلفة لتوجيه البالون إلى الموقع المراد مشاهدته من هذا الارتفاع.

واوضح هاني السيد، مدير شركة للبالون الطائر، أن نشاط البالون بالأقصر أصبح من الرحلات الاساسية لكثير من السائحين مدللاً بارتفاع أعداد السياح المقبلين عليها بمطار البالون بالبر الغربي والتي تتراوح الرحلات في الوقت الحالي من 25: 30 رحلة في اليوم الواحد، وسط إجراءات أمنية مشددة وأتباع كافة إجراءات السلامة والأمن للحفاظ على سلامة السياح، مؤكداً أنه في حال وجود إشارة من سلطات الطيران المدني بزيادة سرعة الرياح وسوء في الاحوال الجوية يتم إلغاء رحلات البالون، وذلك عند تجاوز سرعة الرياح ل 8 عقدة وارتفاعها إلى 13 أو 15 عقدة، والتي تعد من ممنوعات إطلاق حركة الطيران في مطار البالون بالأقصر، ويتم تأجيلها لليوم التالي فور تحسن الاحوال الجوية.

موضحاً أن الهبوط يتم بصورة آمنة وسط الزراعات وتكون سيارات الشركات مرافقة للرحلات لإعادة السياح فور الانتهاء والهبوط في الرحلة التي تستغرق من 30: 40 دقيقة.

عودة رحلات «البالون الطائر» إلى سماء الأقصر - صورة أرشيفية

عودة رحلات «البالون الطائر» إلى سماء الأقصر - صورة أرشيفية

عودة رحلات «البالون الطائر» إلى سماء الأقصر - صورة أرشيفية

عودة رحلات «البالون الطائر» إلى سماء الأقصر - صورة أرشيفية