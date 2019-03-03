شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يعلن نجاح إعادة تركيب مقبرة بطلمية عمرها 2300 سنة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار نجاح البعثة الأثرية المصرية في اعادة بناء وترميم وتركيب المقبرة الأولى التي تحمل رقم 989، والمعروفة بـ«مقبرة سوق الورديان» بمنطقة كوم الشقافة والذى استمر العمل بها قرابة عامين .

ورافق وزير الآثار خلال جولته في الاسكندرية اليوم الأحد للاعلان عن انتهاء مشروع خفض المياة الجوفية في مقابر كوم الشقافة كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نادية خضر رئيس الادارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي والدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار والعميد هشام سمير إبراهيم، مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية وكذا القائم بعمل السفير الامريكى في القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب بينهم سحر طلعت مصطفى وحسنى حافظ .

وخلال الجولة أعلن الوزير نجاح مشروع خفض المياة الجوفية بالمقبرة الرئيسية في كوم الشقافة حيث تم معاينة المقبرة الرئيسية حيث جرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع وتمويل هيئة المعونة الأمريكية كما حدد يوم 25 مارس الجارى لبدء مشروع مماثل لخفض المياة الجوفية في معبدادفو باسوان كما زار الوزير ومرافقيه غرفة التحكم الرئيسية فضلا عن زيارة المتحف اليونانى الرومانى والذى يجرى فيه مشروع ترميم وتطوير وتحديث تمهيداً لافتتاحه 2019.

وقال الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار، إن المقبرة التي افتتحها الوزير استغرق بنائها عامين بواسطة متخصصين من الاسكندرية وسيناء وعدد من المناطق وهى مقبرة كانت مقتطعة من جبل الورديان وتم نقلها إلى الحديقة القبلية للمتحف اليونانى الرومانى في الاسكندرية لكن تم فكها وتشوينها في منطقة كوم الشقافة أثناء مشروع الترميم والتطوير والتحديث الجارى حاليا في المتحف مشيرا إلى أن الفريق الأثرى نجح في اعادة تركيب مقبرة لم يكن لها أي ملامح على الاطلاق نتيجة عوامل التعرية والظروف المناخية السيئة التي تعرضت لها المدينة خلال السنوات الماضية .

وأشار إلى أن الادارة المركزية انتهت من عمل القاعدة الخرسانية الخاصة بالمقبرة الثانية والتى تحمل رقم 990 وتعرف باسم مقبرة الورديان وعمل الدراسات الهندسية والفنية الخاصة باعادة تركيبها أسوة بالمقبرة 989 .

ومقبرة سوق الورديان هي مقبرة بطلمية عمرها 23 قرناً بما يوازى 2300 سنة وتعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد وجرى فكها أثناء مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى في عام 2006 وتعد اقدم مقبرة كانت موجودة في الحديقة القبلية للمتحف وترجع اهميتها إلى كونها كانت صورة مجسدة واقعية للجبانة الغربية بالاسكندرية وتعود إلى عصر البطالمة ويعتبر اعادة بنائها وعودتها إلى حالتها الأصلية نجاح كبير للادارة المركزية للترميم كونها تأثرت كثيراً بعوامل العراء والطبيعة ونقلت مرتين مرة من جبل الورديان في بداية القرن الماضي إلى المتحف اليونانى ومرة من المتحف إلى منطقة كوم الشقافة وتعتبر مقبرة بالغة الأهمية لانها تكون من الجزء الخاص بالمذبح الذي كان يقدم قرابين للالهة وغرفة دفن رئيسية ذات سقف مقبى قليلاً يتقدمها سلم وامامه مذبح لتقديم القرابين وبداخله تابوت ذو شكل بالغ الطرافة منحوت في نفس صخر الحجرة من الحجر الجيرى وعلى كل من الجانبين وسادتين حجريتين لاراحة الموتى وكانت الحجرة من الداخل بها بقايا الوان وتعبر من اجمل مقابر العصر البطلمى التي نقلت إلى المتحف وهى تتخذ مادة خصبة لطلاب وعلماء الدراسات اليونانية الرومانية في الاسكندرية .

وبدأ مشروع خفض المياة الجوفية في كوم الشقافة في نوفمبر 2017، وضم إنشاء 6 آبار بعمق 40 م وتركيب طلمبات غاطسة بنظام تحكم إلكتروني عن طريق مبنى تحكم جديد تم إنشاؤه في المكان، حيث كانت منطقة مقابر كوم الشفافة تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ اكتشافها عام 1892م .