شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مسن اتخذ الشارع ملجأ له بعد أن لاذ بالفرار من سوء معاملة أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي (الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة من إنقاذ مسن بلا مأوي يبلغ من العمر 65 عاما، أخذ من الشارع ملجأ له لمدة شهر ونصف، بعد أن لاذ بالفرار من منزله بسبب سوء معاملة أبنائه له.

وعلي الفور تحرك الفريق للمواطن، الذي يدعي (ص. أ)، لمكان تواجده بجوار مسجد النور بالعباسية، حيث رفض الالتحاق بدار لرعاية المسنين في بادئ الأمر، إلا أن الفريق استطاع إقناعه بعدم جدوى وجوده في الشارع، وبالفعل تم نقله لإحدي دور الرعاية لتوفير حياة كريمة له.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوي.

كما بدأ الفريق في شهر يناير الماضي العمل مع كبار السن، وذلك لضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين بلا مأوي من الأطفال والكبار، حيث يعمل البرنامج في 14 محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع و5 مؤسسات رعاية اجتماعية تم تطويرها.