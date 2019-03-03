شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثمان «مكاريوس» ضحية قطار محطة مصر بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي نجع حمادي، الأحد، جثمان مكاريوس راضى، أحد ضحايا قطار محطة مصر بمسقط رأسه بمدينة نجع حمادي.

وانطلقت الجنازة من أمام منزله مرورا بعدة شوارع بالمدينة وصولا لكنيسة ماريو حنا للصلاة عليه فيما ترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها الصلاة على الجثمان وسط بكاء أسرته وأقاربه وبحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، فيما ردد المشيعون هتافات منها «مع السلامة يا مكاريوس مع السلامة يا شهيد» وسط حالة من الحزن الشديد.

من جانبه، قدم محافظ قنا العزاء لأسرة الضحية داعيا الله أن يلهمهم الصبر على فراقه.

وأشار عدد من الأهالى إلى أن مكاريوس أنهى خدمة العسكرية منذ 3 أشهر وكان محبا للجميع وأنه كان في طريقة للقاهرة لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به تمهيدا للسفر للعمل بالإمارات بعد حصوله على عقد عمل هناك وأنه حاصل على بكالوريوس الهندسة، مشيرين إلى أنه استقل القطار من نجع حمادى للقاهرة وعقب وقوع حادث قطار محطة مصر سارع الجميع للبحث عنه وبعد معاناة عثرنا على جثته بأحد مستشفيات القاهرة فأصبنا بالحزن الشديد على فراقه.