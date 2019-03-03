شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لمتهم والمؤبد لـ4 آخرين بـ«خلية أكتوبر الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم فتحي، بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد في اتهامهم بقتل شرطي خلال تأمين كنيسة العذراء في مدينة ٦ أكتوبر، إضافة إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية أكتوبر الإرهابية».

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

اعتلت المحكمة المنصة في الثانية عشرة و٤٥ دقيقة، وقال القاضي: بعد الإطلاع على مواد القانون وورود رأي المفتي، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من محمد إبراهيم فتحي بالإعدام شنقًا، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من وليد حافظ مهران كنيته «خطاب»، ومحمد أحمد حسن كنيته «أبوخطاب»، ومحمد عبدالحميد إبراهيم «أبو القعقاع»، وأحمد محمد فؤاد «أبويوسف»، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

كانت المحكمة الجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهم محمد إبراهيم للمفتي لأخذ رأيه الشرعي.

كانت أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.