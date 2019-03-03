شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الاثنين، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «13- 21»، إسكندرية «9 – 19»، قنا «8 – 24»، الأقصر «7 – 24»، أسوان «10 – 24».