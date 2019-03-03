شكرا لقرائتكم خبر عن «كردي» و«حجاج» أول المتقدمين على مقعد نقيب الصيادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النقابة العامة للصيادلة، الأحد، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية، وشهدت الساعات الأولي إقبالا كثيفا من الراغبين في الترشح للانتخابات على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وقال الدكتور فتح الله الشرقاوي، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن عملية التقدم بأوراق راغبي الترشح لمقاعد النقابة العامة، شهدت إقبالا كثيفا، حيث تقدم 27 مرشحا مع أول ساعة من فتح باب الترشح للانتخابات على مقاعد مجلس النقابة العامة، والبالغ عددها 12 مقعدا، بينما تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، وهما الدكتور كرم كردى، والدكتور ثروت حجاج.

وأضاف الشرقاوي: «تم فتح باب تلقى طلبات الترشيح الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد، بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيعقبه بيان توضيحي بما تم خلال اليوم، وعدد المرشحين في كل مقعد، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12 مارس.

وأكد أن مجلس نقابة الصيادلة حريص على إجراء العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة، وأن ما تشهده النقابة من اقبال كثيف للترشح هو عرس ديمقراطي يتيح للصيادلة اختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم وبداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل النقابة، وتابع لا توجد أي معوقات للمتقدمين للترشح بل تسيير الإجراءات، وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى تحت اشراف قضائي كامل، بنحو 32 قاضيا بمختلف اللجان.

وأوضح أنه من المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية للمرشحين الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام، كما سيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام، وبالنسبة للطعون تبدأ يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.

وقال الدكتور نبيل درويش، المرشح على عضوية نقابة الجيزة الفرعية، إن اللجنة بدأت تلقي أوراق الراغبين في الترشح على مقاعد النقابات الفرعية في التاسعة صباحا، وإنه تقدم ضمن قائمة على النقيب و6 مقاعد بالنقابة الفرعية، مؤكدا أن استعادة هيبة المهنة بعد ما شهدته من ممارسات غير مقبولة هو أهم أهدافه من الترشح على مقعد عضو النقابة.