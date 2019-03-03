شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى السيد: نتواصل مع وزارة الصحة لإقرار تطبيق علاج السرطان بالذهب على البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد أنه يتم حاليا التواصل مع وزارة الصحة بصفة مستمرة لعرض نتائج تجارب استخدام جزيئات الذهب النانومترية فى علاج السرطان والرد على كافة استفساراتها، والتأكد من أن تلك الجزيئات لا تؤثر سلبيا على خلايا الجسم السليمة، لإقرار تلك الطريقة والبدء فى تطبيقها على البشر.

جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها الدكتور السيد، اليوم الأحد، فى الصالون العلمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعرض أحدث تطورات أبحاثه فى علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية، وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج، بحضور عدد كبير من طلاب الكليات العلمية والصيادلة ونخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

وعرض العالم المصرى فكرة علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية القائمة على حقن قطع الذهب الصغيرة (نانو) داخل الجسم لتمتص الضوء تحت الأحمر وتسخن الخلية السرطانية للقضاء عليها، موضحا أن التجارب أثبتت أنه عقب تسخين قطع ذهب ورفع درجة الحرارة حول الخلية يتم انصهار أو "تسييح" الخلايا السرطانية والبروتينات حولها مما يمنع انتشارها فى باقى أجزاء الجسم، مؤكدا أن التجارب مستمرة لمعرفة طريقة تغير عمل الخلية السرطانية بعد اعتيادها على تلك الطريقة.

وأشار إلى أن أكاديمية البحث العلمى قامت بتوفير التمويل اللازم لاستكمال الأبحاث على عدد كبير من حيوانات التجارب (قطط وكلاب وأحصنة) بجامعة القاهرة، موضحا أنه كان من قبل يتم استئصال الورم فى الحيوانات ثم يعود للظهور مرة أخرى بعد عدة أشهر، لكن الذين تم علاجهم باستخدام نانو الذهب لم يعد إليهم الورم مرة أخرى، حيث ثبت أنه يمنع انتشار المرض فى أجزاء الجسم ولا يؤثر على الخلايا السليمة.

وقال الدكتور مصطفى السيد "إنه لا يوجد تأثير سلبى على الجسم من ذرات الذهب، ولكنها تترسب فى الكلى والكبد، ومن خلال التجارب تبين أنها لم تسبب أى تأثير سلبى على الحيوانات على مدار 5 سنوات، ومازالت التجارب مستمرة.. لافتا إلى أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية تم تطبيق طريقة مشابهة لجزيئات الذهب النانومترية لعلاج السرطان على البشر".

ونوه إلى أن البحث العلمى سيقود قاطرة التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة ويدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العقول المصرية أثبتت مهاراتها عبر التاريخ فى مختلف المجالات، فمازال لغز بناء الأهرامات يحير العالم حتى الآن.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية إلى أن الصالون العلمى للأكاديمية يأتى ضمن فعاليات شهر العلوم المصري، الذى انطلقت فعالياته أمس وتنظمه الأكاديمية للعام السادس على التوالي، موضحا أن الصالون سيستضيف شهريا أحد كبار العلماء المصريين والعرب لمناقشة قضية علمية ملحة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وعقب المحاضرة، كرم الدكتور محمود صقر العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد ومنحه درع الأكاديمية تقديرا لجهوده فى مجال البحث العلمى ودعمه المستمر لفعاليات الأكاديمية.