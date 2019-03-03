شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 170 ألف مواطن أجروا المسح الطبى لفيروس سى فى ثانى أيام المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوحدات والمكاتب الصحية والعيادات المتنقلة ونقاط الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة إقبال كثيف من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الوطن.

وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة صباح اليوم فعاليات المبادرة من داخل الوحده الصحية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية للوقوف على نسب أقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية أجراء المسح الطبى.

وقد أعلن راشد أن أجمالى المترددين من أبناء المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية تخطى الـ 170 ألف مواطنا فى ثانى أيام المبادرة من خلال 1730 فرقة منتشرة بأنحاء المحافظة للكشف على المواطنين واحاله الحالات التى بحاجه الى العلاج لمراكز الاحاله التابعين لها.

أكد المحافظ ان كافة المواقع مجهزه لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة 100" مليون صحة" تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشره من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أى عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد، مشيرًا أنه تم توجيه الفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على آخر مواطن متواجد بالموقع كما تم توجيه الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف اعمال الدعاية لتعريف المواطنين لتحقيق اقصي استفاده من المبادرة كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة.

رافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة بمدينة الحوامدية اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة .

من جهتها قالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ان الحمله تستهدف توقيع الكشف على 5,3 مليون مواطن من محافظة الجيزة .

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بمختلف انحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية ويقوم على عمل المبادرة 5769 عضو بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين.