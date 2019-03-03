شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسن بالقاهرة وينقله لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة من إنقاذ مسن بلامأوى يبلغ من العمر 65 عام أخذ من الشارع ملجأ له لمدة شهر ونصف بعد أن هرب من منزله بسبب سوء معاملة أبنائه له.

وعلى الفور تحرك الفريق للمواطن الذى يدعى" ص. أ " لمكان تواجده بجوار مسجد النور بالعباسية حيث رفض الالتحاق بدار لرعاية المسنين فى بادىء الأمر إلا أن الفريق استطاع اقناعه بعدم جدوى وجوده فى الشارع، وبالفعل تم نقله لإحدى دور الرعاية لتوفير حياة كريمة له.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوى ،كما بدأ الفريق فى شهر يناير الماضى العمل مع كبار السن وذلك لضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين بلامأوى من الأطفال والكبار حيث يعمل البرنامج فى 14 محافظة هى الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع و5 مؤسسات رعاية اجتماعية تم تطويرها.