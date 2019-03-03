بالصور.. انتهاء تنفيذ 11280 وحدة بالإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة سكنية (470 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة أسيوط الجديدة، بخلاف 648 وحدة سكنية (27 عمارة)، جار الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، وهى (مدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة، وسوقان تجاريتان، ونقطة شرطة، ومسجد، ومركز شباب، وملعب ثلاثي، وملعب خماسى، ومخبز).

وأضاف الجزار في بيان اليوم، بلغ إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة، 4.1 مليار جنيه، بينما تبلغ خطة العام المالي 2018/2019، نحو 213 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ كامل البنية التحتية للكتلة الحالية، والتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لتوسعات جنوب غرب المدينة، فتم الانتهاء من أعمال شبكات المياه والصرف، وجارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء، وبلغت نسبة الإنجاز 95%، وأعمال الأسفلت بالمنطقة، وبلغت نسبة الإنجاز 50%.

وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: جارٍ تنفيذ 22 مبني خدميا بالمدينة، ما بين مدارس للتعليم الأساسي، والثانوي، وحضانات، ونقطة شرطة، وأسواق تجارية، ووحدات صحية، ومركز شباب، وملاعب، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ازدواج طريق الصعيد البحر الأحمر بطول 22 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 85% ، وجارٍ تنفيذ أعمال الأسفلت بمنطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وبلغت نسبة الإنجاز 75%، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملة التنسيق بين العمارات، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع للمجاورتين الأولى والرابعة بمنطقة رجال الأعمال، وبلغت نسبة الإنجاز 75%.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه تم افتتاح السجل المدني لخدمة سكان المدينة والمناطق المجاورة، وتم وضع حجر الأساس لنادي هيئة قضايا الدولة بالمدينة، وتم افتتاح منفذ بيع (أمان) التابع لوزارة الداخلية، لبيع السلع الغذائية، بجوار مقر الحي الثالث لخدمة منطقتى 42 عمارة، وابني بيتك، وجارٍ التنسيق لفتح فروع أخرى لخدمة باقي مناطق المدينة، وتم بيع 5 محال تجارية بأنشطة متنوعة (صيدلية – كافتيريا – قطع غيار سيارات – حدايد وبويات) بالمزاد العلني.