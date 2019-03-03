فتح باب الترشح لانتخابات الصيادلة.. وكردي وحجاج يتقدمان لمنصب النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بدأت صباح اليوم، لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وقال الدكتور فتح الله الشرقاوى، أمين الصندوق المساعد نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إنه مع أول ساعة من فتح باب الترشح تقدم 27مرشحًا على مقاعد مجلس النقابة العامة والبالغ عددها 12 مقعدًا، بينما تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر وهما الدكتور كرم كردي، والدكتور ثروت حجاج.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أنه تم فتح باب تلقى طلبات الترشيح الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيعقبه بيان توضيحي بما تم خلال اليوم وعدد المرشحين في كل مقعد، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12 مارس.

وشدد على حرص نقابة الصيادلة على إجراء العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة.

وقال: حتى الآن لا توجد أية معوقات للمتقدمين للترشح بل تسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، بنحو 32 قاضياً بمختلف اللجان.