خلال 10 أيام.. إبادة 223 فدان نباتات مخدرة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهدف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء وبمشاركة والقوات المسلحة باستهداف عدة مناطق، دائرة مركزي شرطة "أبورديس، كاترين" لضبط مروجي وحائزي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها القوات خلال الـ 10 أيام الماضية عن ضبط "94" قضية زراعات مخدرة، وتم إبادة 518 مزرعة لنباتي "القنب والخشخاش" المخدر، بلغت مساحتهم "223 فدانا و 3 قراريط و 8 أسهم".

كما تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر الجاف داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت "5560 كيلو جرام"، وكمية من بذور مخدر القنب وزنت "335 كيلو جرام"، وكمية من بذور مخدر الخشخاش وزنت "150 كيلو جرام".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على تلك الزراعات واستمرار الحملات.