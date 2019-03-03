"زواج عرفي وطبنجة بلي".. تفاصيل مقتل سيدة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية نشبت بين عاطل وزوجته عرفيًا داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، انتهت بإطلاق الأول "طلقة بلي" من طبنجة كانت بحوزته، نُقلت على إثرها للمستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها بساعات.

البداية بلاغ تلقاه العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مدير مستشفى أم المصريين، بوفاة سيدة عشرينية متأثرة بإصابتها بـ"بلي" بالوجه.

وشكل العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، فريق بحث ترأسه وكيله المقدم هشام بهجت، والرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى أن المتوفاة متزوجة عرفيًا من عاطل استأجر لها شقة بمنطقة كفر طهرمس، تقيم فيها رفقة صديقتها.

وأكدت تحريات الرائد أحمد عصام معاون أول القسم، أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وزوجها، تطورت إلى إشهاره طبنجة "بلي" وصوب نحو وجهها، فأصابها أعلى الجبهة، وتم نقلها إلى المستشفى لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة في نفس اليوم.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد عصام والنقيبان أيمن سكوري، وكريم عبد الرازق، من ضبطه والسلاح المستخدم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.