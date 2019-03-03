"النقض" تقضي بتأييد السجن 10 سنوات لـ 4 متهمين في قضية "ولاية داعش حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش حلوان"، على الأحكام الصادر بحقهم بالحبس المشدد 10 سنوات، وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة أربعة متهمين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.