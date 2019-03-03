ضبط 10 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، مصنعا لإنتاج مستحضرات التجميل والأدوية المقلدة، وضُبط بداخله أكثر من 10 أطنان مواد مجهولة المصدر ومنتج نهائي.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القليوبية قيام "أشرف.س" مالك مصنع في الخانكة بإنتاج مستحضرات تجميل وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، مستخدماً خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها علامات وأسماء تجارية مقلدة ومزورة لكبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، ومدون عليها أنها مسجلة ومرخصة بوزارة الصحة "خلافاً للحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجنه فنية من التفتيش الصيدلي تم استهداف المصنع حيث تم ضبط المتهم، وضبط مدير خطوط الإنتاج بالمصنع "أحمد ح"، ، وعثر بداخل المصنع على 5 خلاطات لخلط المواد الكيماوية سعتها من (400 كيلو جرام حتى 3 طن) وحدتين تقطير مياه وماكينات لحام بلاستيك، فضلاً عن ضبط 15 برميل وزنت 3 طن مواد كيماوية، و7 جوالات ملح طعام وزنت 350كيلو جرام ، و30 كيلو جرام "يوريا" وكمية كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر وزنت 2.500 طن، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية وزنت 500 كيلو جرام، و(4) طـن من مستحضرات التجميل والأدوية "منتج نهائي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق