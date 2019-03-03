ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و 42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة بمختلف محافظات الجمهورية عن ضبط "8376" مخالفة مرورية متنوعة، من بينها "3151" مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وضُبط في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية "42" حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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