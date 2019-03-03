بالأسماء.. الإعدام شنقًا لمتهم والمؤبد لـ 4 آخرين في قضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقًا حضوريًا للمتهم محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته "أبو أنس"، في إعادة محاكمته بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية".

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهم، وليد حافظ مهران، وكنيته "خطاب"، ومحمد أحمد حسن، وكنيته "أبو خطاب"، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع"، وأحمد محمد فؤاد، وكنيته "أبو يوسف"، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

واستهلت المحكمة حُكمها بالإشارة إلى أن الحكم جاء بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع، ورأي فضيلة مفتي الجمهورية، والمداولة قانونًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.