الأمن العام: ضبط 54 ألف قرص مخدر داخل سيارة بالطريق الإقليمي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيارة بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، بداخلها 54 ألف قرص مخدر.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم، أثناء ملاحظة الحالة بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة سنورس، من ضبط في سيارة نقل قيادة "طارق.ي" سائق، ومقيم الغنايم بأسيوط، وعُثر بحوزة السائق على "40 قرص مخدر" وبتفتيش السيارة تم ضبط 54 ألف قرص مخدر داخل صندوق حديد.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة التي ضُبطت بحوزته بقصد التعاطي والكمية التي تم ضبطها بالسيارة، قام باستلامها من شخص لا يعلم بياناته من مدينة بمطروح لتوصيلها إلى "صاحب معرض سيارات بمركز شرطة ديروط بأسيوط".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمَين.