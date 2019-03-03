محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية، لاستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط هاربين محكوم عليهما ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما في 41 حكما قضائيا متنوعا، أثناء تواجدهما بمحطتي سكك حديد "الجيزة، الإسكندرية" وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الإستروكس.
كما تمكنت الإدارة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة ونشل "2 هاتف محمول، حافظة نقود" بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.
جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة صور الخروج على القانون، والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط هاربين من 41 حكما قضائيا و4 "نشالين" بمحطات السكك الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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