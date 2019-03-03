مصر | بـ"الأسلحة البيضاء".. القبض على عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من صاحبه بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأسلحة البيضاء".. القبض على عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من صاحبه بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من صاحبه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمنطقة السلام.

وتلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغا من "أحمد. ع"، سائق مركبة توك توك، ومقيم بدائرة القسم،بأنه حال قيادته مركبة "التوك توك" ملكه إستوقفه شخصان ( أدلى بأوصافهما التقريبية ) وطلبا منه توصيلهما لمنطقة المحمودية دائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بإشهار سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما واستوليا منه على مركبة "التوك توك" ومبلغ مالي وهاتف محمول كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "خالد . ع"، 31 سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج ( مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 10 سنوات فى قضية سلاح نارى، وأشرف . ح ، 19 سنة، عاطل -، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النيه "، "أحمد . ج"، 29 سنة، عاطل - ومقيم بالقليوبية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بسرقته بالإكراه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .