مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة شاشات عرض من داخل مسكن بالبحر الأحمر وإعادة المسروقات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة شاشات عرض من داخل مسكن وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطه ثان الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر من المدعو "عوني. ا. م"، مساعد مدير بشركة للتنمية السياحية ومقيم بدائرة القسم باكتشاف كسر زجاج بلكونة الشقة وسرقة (شاشتي عرض) من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "حسن ش. ح"- مواليد 1985، سبق اتهامه في 11 قضية "سرقة، سلاح أبيض"،"علاء ش. ح- مواليد 1987، سبق اتهامه في 16 قضية "سرقة"، و"كريم. م. ز"- مواليد 1988، سبق اتهامه في 12 قضية "سلاح أبيض، سرقة" مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، إلى جانب واقعة سرقة "شاشة عرض" من داخل مسكن أحد المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.