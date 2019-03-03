مصر | إخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة في واقعة عقر مواطن بكفالة 2000 جنيه

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة، في واقعة عقر مواطن بكفالة 2000 جنيه، كما أمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة، بضبط الكلبين اللذين عقرا مواطنين بالتجمع الأول، ووضعهما في حيازة الحجر البيطري، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص حالتهما.

واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبين للاستماع لأقواله في التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة.

بدأت القضية بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.