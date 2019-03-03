مصر | إخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة في واقعة عقر مواطن بكفالة 2000 جنيه

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة، في واقعة عقر مواطن بكفالة 2000 جنيه، كما أمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قد أمرت النيابة، بضبط الكلبين اللذين عقرا مواطنين بالتجمع الأول، ووضعهما في حيازة الحجر البيطري، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص حالتهما.
واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبين للاستماع لأقواله في التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة.
بدأت القضية بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.