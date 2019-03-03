مصر | بلاغ يتهم دينا أنور بالتطاول على الشعب.. ويطالب بالكشف عن قواها العقلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم دينا أنور بالتطاول على الشعب.. ويطالب بالكشف عن قواها العقلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ وأمير نصيف المحاميان ببلاغ للنائب العام ضد الناشطه دينا أنور بتهمة إهانة الشعب المصري والإخلال بالمصالح العامة بعد بوست جديد أمس تصف فيه المصريين بالرعاع وتنكر على أولادها صداقة المصريين.

وصرح كل من محفوظ ونصيف في بلاغهما الذي حمل رقم رقم. ٣٢٨٦ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام بأن دينا أنور دائما ماتثير المشكوفي حقها الكثير من الجدل حول بعض ثوابت المجتمع المصري من أول الحجاب وانكار الفرائض الإسلامية بأن قامت بتاليف كتاب المجد لخالعي الحجاب والظهور أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مقدما البلاغ أنها نعت السواد الأعظم من شعب مصر بأقصى وأدنى الأوصاف من خلال حادث قطار محطة مصر ووصفت الفقراء بأنهم لا يستحقون حقوق الحياة.

وأشار المحاميان إلى أنها نعتت المصريين حسب وصفها أنهم من أرباب السوابق وغير جديرين بأي حقوق تذكر، وفي بوست لها نعتت المصريين بلفظ "أنجاس".

كما شككت في انسابهم وشرفهم ونست انها من ذلك الشعب الذي ترفض أن يصادق نجلها المصريين ومصادقته للاحانب هي وسام شرف تعتز به علي التفاصيل الواراده بالبوست علي موقعها الرسمي وهذا يعد حسب القانون المصري جريمه اهانه الشعب والاخلال بالمصالح العامه طبقا لنصوص المواد مادة ٨٩ مكرر و١٧٨ ثالثا.

كما نشرت صورًا من شانها الإساءة إلى سمعة البلد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير

صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

وختم أيمن محفوظ وأمير نصيف المحاميان بلاغهما بمناشدة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المشكو في حقها والكشف عن قواها العقلية وتوجيه اتهامات لها باهانة المجتمع المصري والإخلال بالمصالح العامة واتخاذ اللازم قانونا لمنعها من السفر.