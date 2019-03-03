مصر | تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" للغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" للغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بطره إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة غدا الاثنين الموافق لمرافعة الدفاع عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.