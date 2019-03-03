مصر | ضبط مندوب صرف وحدة معاشات طما لاستيلائه على 70 ألف جنيه

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مندوب صرف وحدة معاشات طما لقيامه بالتوقيع عن المواطنين دون علمهم وصرف المعاشات الخاصة بهم.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام المدعو "صابر. ع. ص"- مندوب صرف وحدة معاشات طما - بصرف قيمة معاشات المواطنين المدرج أسمائهم بكشوف الصرف اليدوية، والتوقيع عنهم بتلك الكشوف بما يفيد الصرف دون علمهم.

وبالبحث والتحرى توصلت الجهود إلى صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام المدعو "صابر. ع. ص"- مواليد 1984، مندوب صرف وحدة معاشات طما، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج باستغلال موقعه الوظيفى كونه مسئول صرف معاشات المواطنين المدرج أسمائهم بكشوف الصرف اليدوى والتوقيع بدلاً منهم بتلك الكشوف ، بما يفيد الصرف دون علمهم ، والإستيلاء على تلك المبالغ المالية المستحقة لهم لنفسه دون وجه حق خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى يناير 2019 حيث إاتولى على ( 96) حالة بإجمالي مبالغ ( 68,395) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من منطقة تأمينات سوهاج ، وكذا سؤال محاسب إدارة المراجعة بالتأمينات الإجتماعية بمحافظة سوهاج الذى أكد صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.