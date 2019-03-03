مصر | خلال 24 ساعة.. جهود شرطة التموين بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. جهود شرطة التموين بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي أمن (القاهرة، الغربية)، حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، وذلك على النحو التالي:

ضبط (18) قضية أسطوانات بوتاجاز.

ضبط (2) قضية مواد بترولية بإجمالي (6309 لتر سولار وبنزين).

ضبط (23) قضايا دقيق مدعم وأقماح بإجمالي (125.900 طن- 250 بطاقة).

ضبط (206) قضية في مجال مخالفات المخابز.

ضبط (8) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية بإجمالى (23.094 طن "أرز، سكر"- 2049 عبوة زيت).

ضبط (6) قضايا في مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية بإجمالي (36316 جنيها- 2 طن سكر).

ضبط (53) قضية في مجال الغش الغذائي غذائي بإجمالي ( 340.295 طن "مخللات، أرز أبيض، عدس، لوبيا، فاصوليا، سكر, خل، دقيق، مكرونة، ملح"– 120252 عبوة "زيت، تونة"- 810 لتر "عصائ، خل"- 68400 قطعة "ملصقات، غطار").

ضبط (23) قضية في مجال الغش التجاري بإجمالي (24.230 طن "منظفات، بويات"- 31686 عبوة "مستحضرات تجميل، بويات، مستلزمات طبية"- 11057 قطعة "أدوات كهربائية، ملابس، أدوات تصنيع، غيار سيارات، منشطات"– 2600 متر "أسلاك، أقمشة ").

ضبط (555) قضية في مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ضبط (23) قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها.

ضبط (15) قضية بيع "السجائر، المعسل" خارج التسعيرة بإجمالي (640 عبوة).

ضبط (14) قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف".. بإجمالى (10330.025 طن- 4434 عبوة).

ضبط (105 قضية تموينية متنوعة)من بينها (30 قضية في مجال الرقابة على الصحة، 25 قضية فى مجال الرقابة على الأسعار).

ضبط (58 قضية تموينية متنوعة)من بينها (16 قضية في مجال الرقابة على الصحة، 9 قضايا في مجال الرقابة على الأسعار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.