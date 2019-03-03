مصر | مصرع نجار والقبض على 4 آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع نجار والقبض على 4 آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي شخص مصرعه أثناء اشتراكه مع أربعة آخرين، في البحث والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الخليفة.
وتلقى قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها "عمر.إ.ع" 37 سنة نجار ومقيم بدائرة القسم ( متوفى وبه آثار خدوش وسحجات)، وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى وكل من" عائشة.م.ح" 55 سنة موظفة و"إسلام.م.ا" 21 سنة طالب و"رجب.س.ر" 26 سنة عامل و"محمد.خ.ف" 22 سنة عامل، بالتنقيب عن الأثار داخل العقار ملك الأولى ، وأثناء أعمال الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة نتج عنه حدوث إصابته التى أدت لوفاته، وعقب ذلك قاموا بسحب المتوفى من داخل الحفرة باستخدام حبل ونقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.
وبالانتقال للعقار محل الواقعة عثر بداخله على حفرة، ( قطرها 2×3 متر بعمق 2,5 متر ) والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التنقيب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن هروب المتهمين تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.