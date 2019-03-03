مصر | مصرع نجار والقبض على 4 آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع نجار والقبض على 4 آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه أثناء اشتراكه مع أربعة آخرين، في البحث والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الخليفة.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها "عمر.إ.ع" 37 سنة نجار ومقيم بدائرة القسم ( متوفى وبه آثار خدوش وسحجات)، وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى وكل من" عائشة.م.ح" 55 سنة موظفة و"إسلام.م.ا" 21 سنة طالب و"رجب.س.ر" 26 سنة عامل و"محمد.خ.ف" 22 سنة عامل، بالتنقيب عن الأثار داخل العقار ملك الأولى ، وأثناء أعمال الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة نتج عنه حدوث إصابته التى أدت لوفاته، وعقب ذلك قاموا بسحب المتوفى من داخل الحفرة باستخدام حبل ونقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.

وبالانتقال للعقار محل الواقعة عثر بداخله على حفرة، ( قطرها 2×3 متر بعمق 2,5 متر ) والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التنقيب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن هروب المتهمين تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.