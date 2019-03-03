مصر | شرطة المواصلات تضبط هاربين من 41 حكما قضائيا و4 بتهمة النشل

واصلت الإدارة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن النتائج الإيجابية التالية:

تمكنت الإدارة من ضبط (2) هارب محكوم عليهما ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما في (41) حكم قضائي متنوع أثناء تواجدهما بمحطتي سكك حديد "الجيزة، الإسكندرية" وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الأستروكس.

وكما تمكنت الإدارة من ضبط (4) لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة ونشل "2 هاتف محمول- حافظة نقود" بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.

أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.

وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.

وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.