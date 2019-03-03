مصر | ضبط سيارة محملة بـ54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة محملة بـ54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط سيارة بداخلها 54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي.
وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أثناء ملاحظة الحالة بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة سنورس من ضبط في سيارة نقل قيادة المدعو "طارق. ى. ت"- سن 41، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط.
وعُثر بحوزة السائق على (40 قرصا مخدرا ) وبتفتيش السيارة تم ضبط (54 ألف قرص مخدر داخل صندوق حديد).
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة التى ضُبطت بحوزته بقصد التعاطي والكمية التى تم ضبطها بالسيارة، قام بإستلامها من شخص لا يعلم بياناته من مدينة بمطروح لتوصيلها إلى "صاحب معرض سيارات بمركز شرطة ديروط بأسيوط" .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمَين.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.