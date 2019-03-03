مصر | ضبط سيارة محملة بـ54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة محملة بـ54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط سيارة بداخلها 54 ألف قرص مخدر بالطريق الإقليمي.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أثناء ملاحظة الحالة بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة سنورس من ضبط في سيارة نقل قيادة المدعو "طارق. ى. ت"- سن 41، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط.

وعُثر بحوزة السائق على (40 قرصا مخدرا ) وبتفتيش السيارة تم ضبط (54 ألف قرص مخدر داخل صندوق حديد).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة التى ضُبطت بحوزته بقصد التعاطي والكمية التى تم ضبطها بالسيارة، قام بإستلامها من شخص لا يعلم بياناته من مدينة بمطروح لتوصيلها إلى "صاحب معرض سيارات بمركز شرطة ديروط بأسيوط" .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمَين.