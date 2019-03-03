مصر | "الأمن العام" يضبط هاربا من 43 سنة سجن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط هاربا من 43 سنة سجن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في ضبط هارب من 43 سنة سجن.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط المحكوم عليه "شعبان. خ. إ" – سن 54 - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ( صادر ضده عدد 120 حكم بتهم أعمال بناء ، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 43 سنة حبس وكفالات قدرها 168 ألف جنية وغرامات قدرها 218 ألف جنية ) وذلك بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.