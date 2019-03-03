مصر | "الأمن العام" يضبط هاربا من 43 سنة سجن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط هاربا من 43 سنة سجن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في ضبط هارب من 43 سنة سجن.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط المحكوم عليه "شعبان. خ. إ" – سن 54 - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ( صادر ضده عدد 120 حكم بتهم أعمال بناء ، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 43 سنة حبس وكفالات قدرها 168 ألف جنية وغرامات قدرها 218 ألف جنية ) وذلك بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.