مصر | بسبب خلافات الجيرة.. التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل عامل في مشاجرة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات الجيرة.. التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل عامل في مشاجرة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور عن التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبساتين.
وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفادة تلقية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "أحمد. خ"، 24 سنة، عامل - ومقيم بدائرة القسم ( توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر ).
وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وكلٍ من "محمد. ع"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام و"يوسف. ع"، 18 - سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة القسم ، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن ( خنجر ) كان بحوزة الثانى محدثين إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرائد أحمد مختار معاون المباحث والملازم أول محمد عطية من ضبطهما وبحوزة المتهم الثانى السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.