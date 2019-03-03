مصر | بسبب خلافات الجيرة.. التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل عامل في مشاجرة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات الجيرة.. التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل عامل في مشاجرة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور عن التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبساتين.

وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفادة تلقية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "أحمد. خ"، 24 سنة، عامل - ومقيم بدائرة القسم ( توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر ).

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وكلٍ من "محمد. ع"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام و"يوسف. ع"، 18 - سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة القسم ، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن ( خنجر ) كان بحوزة الثانى محدثين إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرائد أحمد مختار معاون المباحث والملازم أول محمد عطية من ضبطهما وبحوزة المتهم الثانى السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.