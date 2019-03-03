مصر | القبض على رجل أعمال وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بالبساتين

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ألقى ضباط مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على رجل أعمال بحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة البساتين.

وأكدت تحريات ومعلومات المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قيام "محمد. ع"، 45 سنة، مالك مؤسسة لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة وصاحب مركز تجاري لتجارة الملابس يحوز بمسكنه أسلحة نارية بدون ترخيص داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائان أحمد مختار وأحمد مصلح معاوني المباحث من استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم وبخزينتها 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة عيار 9مم و 2 خزينة بداخلهما 5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته أمام الملازم أول محمد عطية ضابط التحقيقات بقسم البساتين إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وأقر بقيامه بشراء الأسلحة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة.. جارى العمل على تحديده وضبطه.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.