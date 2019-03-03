مصر | القبض على رجل أعمال وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على رجل أعمال وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى ضباط مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على رجل أعمال بحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة البساتين.
وأكدت تحريات ومعلومات المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قيام "محمد. ع"، 45 سنة، مالك مؤسسة لاستيراد وتصدير الملابس الجاهزة وصاحب مركز تجاري لتجارة الملابس يحوز بمسكنه أسلحة نارية بدون ترخيص داخل مسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائان أحمد مختار وأحمد مصلح معاوني المباحث من استهدافه وضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم وبخزينتها 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة عيار 9مم و 2 خزينة بداخلهما 5 طلقات من ذات العيار.
وبمواجهته أمام الملازم أول محمد عطية ضابط التحقيقات بقسم البساتين إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وأقر بقيامه بشراء الأسلحة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة.. جارى العمل على تحديده وضبطه.
وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.