مصر | تجديد حبس سائق لقتله حارس فيلا نجل "يوسف السباعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سائق لقتله حارس فيلا نجل "يوسف السباعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سائق متهم بقتل حارس فيلا نجل الكاتب الراحل يوسف السباعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكما استمعت النيابة إلى أقوال نجل الكاتب الراحل يوسف السباعي، مالك الفيلا، مكان الواقعة، حيث قال إن المتهم كان يعمل لديه سائقا، وتم طرده منذ فترة لعدم أمانته، وسوء أخلاقه وعقب رحيله بفترة تم طرد زوجته كانت تعمل في تنظيف المنزل أيضًا، فبدأت يتردد عليهم ويفتعل المشكلات مع حارس الفيلا ظنًا منه أنه وراء الوشاية بهما، ويحاول التعدي عليه بالضرب.



وأضاف أنه يوم الواقعة حضر المتهم إلى فيلته، وبدأت يتعدى على الحارس بالضرب يعاتبه على الوشاية به، ويلومه على خلافاتهما السابقة، ثم مشي، وتم فض المشاجرة بينهما بواسطة الأهالي، ولكنه تبين أنه عاد في الليل مؤخرًا وقام بقتله، من خلال سلاح أبيض – مطواة- حيث وجه له طعنات أسفل الصدر، ولكن لم يشعر أحد به سوى عقب صراخ واستغاثة الحارس داخل غرفته، عقب طعنه وفر هاربًا، ولكن خلال نقل السائق إلى المستشفى قال أنه مرتكب الواقعة، وتوفي عقب نقله للمستشفى ؛ لإسعافه.