مصر | وزير الداخلية يكافئ 917 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ 917 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة (917) من رجال الشرطة (418 ضابطا – 467 فردا – 32 مجندا ) بجهات الوزارة المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، نظراً لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتى أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء.

ويأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.