مصر | وزير الداخلية يكافئ 917 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ 917 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة (917) من رجال الشرطة (418 ضابطا – 467 فردا – 32 مجندا ) بجهات الوزارة المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، نظراً لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتى أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء.
ويأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.