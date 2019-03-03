مصر | لشكه في سلوكها.. المؤبد لعامل بتهمة قتل زوجته بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لشكه في سلوكها.. المؤبد لعامل بتهمة قتل زوجته بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزير بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته لشكه في سلوكها.
واعترف المتهم "سيد.ع.ا" 38 عامًا مسجل خطر أمام النيابة أنه قام بطعن زوجته عدة طعنات بالوجه والرأس باستخدام سكين، وذلك بعد شكه في سلوكها.
وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة "س. م" 37 عامًا ، عاملة نظافة، داخل شقتها مسجاة على ظهرها وترتدي كامل ملابسها، وبرأسها آثار الاعتداء بآلة حادة، وبإجراء التحريات المبدئية دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المسجل خطر لشكه في سلوكها، وألقي القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبس المتهم واحالته لمحكمة الجنايات.
معاينة النيابة: السيدة المقتولة بالسلام مريضة نفسية
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام.
أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، لجثة سيدة مقتولة طعنا بالسكين عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفرده.
وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة وبها عدة طعنات، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.
وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالأنتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، مقتولة بعدة طعنات، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان وجار اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.