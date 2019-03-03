مصر | لشكه في سلوكها.. المؤبد لعامل بتهمة قتل زوجته بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لشكه في سلوكها.. المؤبد لعامل بتهمة قتل زوجته بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزير بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته لشكه في سلوكها.

واعترف المتهم "سيد.ع.ا" 38 عامًا مسجل خطر أمام النيابة أنه قام بطعن زوجته عدة طعنات بالوجه والرأس باستخدام سكين، وذلك بعد شكه في سلوكها.

وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة "س. م" 37 عامًا ، عاملة نظافة، داخل شقتها مسجاة على ظهرها وترتدي كامل ملابسها، وبرأسها آثار الاعتداء بآلة حادة، وبإجراء التحريات المبدئية دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المسجل خطر لشكه في سلوكها، وألقي القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبس المتهم واحالته لمحكمة الجنايات.