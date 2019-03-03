أخبار مصر | "مصر للطيران" تشارك في بورصة برلين للسياحة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تشارك في بورصة برلين للسياحة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عضو تحالف ستار، في معرض وبورصة برلين للسياحة ٢٠١٩، الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ مارس الجاري، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

وتشارك مصر للطيران في فعاليات المعرض من خلال الجناح المصري الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة. ويشهد معرض بورصة برلين الدولي هذا العام مشاركة عدد كبير من كبريات شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمات وصناع القرار والخبراء في اكثر من 187 دولة حول العالم، ويقدم المعرض للزوار معلومات وتفاصيل جديدة عن المنتجات والخدمات التي يوفرها كلا من قطاعى السياحة والطيران.

وقال الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن "الشركة تحرص على التواجد سنوياً في هذا الملتقى الكبير لنقل صورة شاملة عن ما تقوم به مصر للطيران من تحديث لكافة امكاناتها على مدار العام من خلال تقديم أحدث عروضها وخدماتها المتميزة للجمهور حول العالم".

وأضاف أن مشاركة مصر للطيران هذا العام، تأتي مواكبة لانضمام أحدث الطرازات لأسطول الشركة والتي تبدأ بوصول أول طائرة من اجمالي ٦ طائرات من طراز البوينج B787-9 والمعروفة باسم "دريملاينر" أي "طائرة الأحلام"، والمقرر استلامها نهاية شهر مارس الجاري ومن المقرر ان يتم تشغيل خط فرانكفورت بهذا الطراز الجديد اعتبارا من شهر مايو القادم.

ويمثل مصر للطيران هذا العام في فعاليات المعرض والجلسات النقاشية، عمرو عباس مستشار رئيس القطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وماجد ميشيل مدير إقليم ألمانيا.

وعلى هامش المعرض، يعقد ممثلو الشركة عددًا من اللقاءات مع كبري شركات السياحة المشاركة في هذا الحدث لتعزيز سبل حركة السياحة الوافدة لزيارة مقاصد مصر السياحية.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ١٨ رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا بواقع ٧ رحلات أسبوعية الي ميونخ و 7 رحلات اسبوعية الي فرانكفورت، و٤ رحلات أسبوعيا إلى برلين والتي ستزيد إلى ٥ رحلات بحلول شهر يونيو المقبل، هذا بخلاف رحلات المشاركة بالرمز مع شركة لوفتهانزا الألمانية.