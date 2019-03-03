أخبار مصر | الإدارة الصحية بالمحلة: إقبال كثيف للكشف عن فيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارة الصحية بالمحلة: إقبال كثيف للكشف عن فيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة الصحية "المحلة ثاني" بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، استقبال المواطنين ضمن الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس "سي"، في إطار مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على هذا المرض، والتي ستستمر لمدة شهرين، بداية من أول مارس، حتى نهاية أبريل، لاكتشاف الحالات المصابة، وصرف العلاج لها.

وقال الدكتور محمود سنيد، أحد مشرفي الحملة، في تصريحات صحفية: إن اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفًا من المواطنين، لافتًا إلى تجهيز المستشفيات، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص، للاكتشاف المبكر لهذا المرض، وتوفير العلاج وصرفه بأقصى سرعة، بجانب المتابعة المستمرة للحالات المرضية.

وأوضح أن هناك فريق عمل متكامل لهذه الحملة، برئاسة سيد قاعود مدير الإدارة، والمنسق العام الدكتور محمد طه، والمشرفين علي الحملة محمد راضي وأحمد ياسين، مندوب حزب مستقبل وطن، فضلا عن مديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتورة مني برجل، وأشرف العشماوي.

كانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنتهاء من مسح مليون و2683 مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ماتم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 31 مليون و 885 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول أمس، إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 133% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الإنتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين علي المبادرة.

وقالت: إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 284 ألف و 685 مواطن بنسبة تحقيق 204% من المستهدف اليومي ، تليها محافظة الشرقية بتردد 215 ألف و64 مواطن، ثم محافظة الجيزة 167 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 131 ألف و 237 مواطن، ثم المنيا 115 ألف و 35 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 76 ألف و 968 مواطن، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 12 الف و712 مواطن.

جدير بالذكر ان غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.