أخبار مصر | "تطوير الأرصفة وإنارة الطرق".. استعدادات "التنمية المحلية" لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان (تقرير)

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في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية، لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان، فإن هناك تحركات سريعة، لإنهاء كافة الاستعدادات، بتطوير الأرصفة وإنارة الطرق، وتفقد تنفيذ أعمال تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية للمطار، مع تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق.

فعاليات ملتقى الشباب

أتمت مدينة أسوان استعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى ينطلق خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد فى نسخته الثانية فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقى بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

كما تتنوع أشكال الحوار في الملتقى بين جلسات وورش العمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، حيث تقام جولات سياحية في مدينة أسوان احتفالا بكونها عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.

تفقد حيز الملتقى

وفي إطار استعدادات الوزارة، تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من اللجنة التي تم تشكيلها من القطاعات المختلفة بالوزارة للمتابعة الميدانية لاستعدادات محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي خلال شهر مارس الجاري والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن التقرير متابعة جهود المحافظة لاستضافة الملتقى والمرور على جميع الأماكن التي لها علاقة بهذا الشأن ومتابعة ما تم تنفيذه، للخروج بذلك الحدث الهام بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

تطوير مطار أسوان الدولي

وأشار التقرير إلى معدلات تنفيذ أعمال تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية للمطار، مع تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي.

كما تضمن التقرير أيضًا ما تم القيام به لرفع كفاءة طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى تقاطع طريق أبوسمبل، من تركيب بلدورات وتطوير الأرصفة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق والتى تقوم بها عدد من الشركات الوطنية.

تفقد الطرق

كما تضمن التقرير أيضًا إشارة إلى ما تم فى عدد من الطرق بالمحافظة ومنها أعلى خزان أسوان وطريق المطار إلى الكورنيش " شارع السادات " بطول 4 كيلو متر، بالإضافة إلى تطوير ميدان العقاد " مدخل طريق الكورنيش " وتطوير طريق الكورنيش وتطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى.

تطوير المنطقة المحيطة

كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود التى تمت فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة والطريق المؤدى لمحطة المعالجة الثلاثية (بكيما).

