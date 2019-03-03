أخبار مصر | متحف أثار مكتبة الإسكندرية ينظم فعالية مصرية أردينة بعنوان "الكشف عن أول ميناء إسلامي غارق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف أثار مكتبة الإسكندرية ينظم فعالية مصرية أردينة بعنوان "الكشف عن أول ميناء إسلامي غارق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية محاضرة مشتركة بعنوان: «الكشف عن أول ميناء إسلامي غارق في خليج العقبة الأردني»، يوم الثلاثاء، 5 مارس 2019، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي،قاعة شراع الدور الثالث.

وسوف يلقى المحاضرة كل من الدكتورة سوسن الفاخري؛ معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم٬ الأردن، والأثري إسلام سليم؛ مدير إدارة البحر الأحمر للآثار الغارقة التابعة لوزارة الآثار المصرية.

وسوف تتناول المحاضرة أول اكتشاف أثري بحري في الأردن٬ تم ذلك من خلال الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بتمويل USAD٬ يعد هذا الكشف الأول من نوعه في الأردن وهو ميناء ايلة الإسلامية الذي ورد في المصادر التاريخية٬ بالإضافة إلى كونه واحد من سلسلة مواني ترجع لفترات تاريخية مختلفة يضمها الساحل الشمالي لخليج العقبة.